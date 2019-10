Pressestimme: 'Volksstimme' zum harten Brexit

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum harten Brexit:

"In Nordirland haben sie Frieden, aber noch immer eine Mauer in Belfast. Die trennt Katholiken und Protestanten. Boris Johnson riskiert eine neue Mauer - an der Grenze zur Irischen Republik. Dann nämlich, wenn der britische Premierminister den Brexit-Prozess gegen die Wand fährt. Und danach sieht es aus. Seit seinem Amtsantritt Ende Juli hat Johnson nichts Konstruktives zustande gebracht. Er hat die Abgeordneten im Parlament gegeneinander aufgehetzt und ihnen eine Zwangspause verordnet. Er hat wie üblich Sprüche produziert, Leute belustigt und beleidigt. Er hat das Land weiter gespalten. In der Sache ist der Premier nicht einen Inch vorangekommen. Er hoffte, dass sie in Brüssel die irische Grenzfrage in seinem Sinne lösen. Schließlich versuchte er vergeblich, die EU auseinanderzutreiben. Es hätte eine vernünftige Scheidung werden können zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Nun müssen wir das Schlimmste befürchten."/yyzz/DP/he