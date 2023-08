Pressestimme: 'Volksstimme' zum neuen Bildungsmonitor

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "'Volksstimme" zum neuen Bildungsmonitor:

"Die Ergebnisse des renommierten INSM-Bildungsmonitors sind für Ministeriale, Lehrer und für Eltern keine Überraschung. Der Lehrermangel ist nur eine Ursache. Durch die wissenschaftlich unbegründeten Schulschließungen während der Corona-Zeit wurde eine Vielzahl von Bildungsbiografien zerstört. Wer es vorher schon schwer hatte, wurde nun völlig heruntergezogen. "E-Learning" war in vielen Einrichtungen nur eine Schimäre. Durch Asyl und Armutsmigration nach Deutschland entstehen neue Probleme, die jetzt auch immer mehr in Ostdeutschland zu Tage treten. Vor einem halben Jahr richtete die Direktorin der Unteren Luisenschule in Chemnitz einen Hilferuf an die Politik. Dort komme inzwischen die Hälfte der Kinder nicht aus Deutschland - aus 23 Nationen. Mit den vielen daraus resultierenden Problemen lasse man die Lehrkräfte aber allein. Wer es sich leisten kann und Beziehungen hat, schickt sein Kind in den Großstädten in Schulen von freien Trägern. Die anderen müssen es nehmen, wie es ist."/yyzz/DP/he