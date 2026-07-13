13.07.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Volksstimme' zum Parteitag der AfD in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Parteitag der AfD in Sachsen-Anhalt:

"Die AfD in Sachsen-Anhalt hat am Wochenende gezeigt, wie ernst sie es meint mit einer Regierungsübernahme nach der Landtagswahl. Der Parteitag war eine Harmonie-Veranstaltung, frei von störenden Nebengeräuschen. Die AfD ordnet alles dem Ziel unter, in Sachsen-Anhalt eine Alleinregierung zu bilden. Mit einem 100-Tage-Sofortprogramm unterstreicht die Partei diesen Anspruch. Spannender ist die Frage, wie die AfD mittel- und langfristig ihre Politik umsetzen würde. Vieler ihrer in Aussicht gestellten Vorhaben - etwa Baby-Begrüßungsgeld, Eigenheimkredit mit Nachwuchsprämie oder kostenfreie Kita-Plätze - würden viel Geld kosten. Und das im hoch verschuldeten Sachsen-Anhalt, in dem sich bereits jetzt für die nächsten Jahre Finanzlöcher in Milliarden-Höhe auftun. Die AfD wird dies als schlimme Versäumnisse der Vorgänger-Regierungen geißeln. Das kann eine gewisse Zeit gutgehen. Doch letztlich würde auch die AfD gemessen an ihren Wahlversprechen und an deren Umsetzung./yyzz/DP/he

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