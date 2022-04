Pressestimme: 'Volksstimme' zum Schwesig-Vergleich mit Brandt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Schwesig-Vergleich mit Brandt:

"Die russisch-deutsche Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist wegen Putins Ukraine-Krieg politisch zwar zu Grabe getragen. Doch seitdem entwickelt sich in Mecklenburg-Vorpommern ein geradezu surrealer Totentanz. Da will ein renitenter Ex-Ministerpräsident gegen den Willen von Landtag und Landesregierung die extra für Nord Stream 2 gegründete Tarnstiftung partout nicht auflösen, da pöbelt ein Justiz-Staatssekretär gegen den Ukraine-Botschafter - und nun vergleicht sich die verzweifelt an ihr Amt klammernde Ministerpräsidentin gar mit SPD-Lichtgestalt Willy Brandt. Seit das jahrelang gewobene, filzige Netz zwischen Land und russischem Gas-Imperium zerrissen ist, entweicht in Schwerin täglich politisches Faulgas. Wer da zu lange dran schnüffelt, kann ziemlich benebelt werden. Nur eines ist klar: Willy Brandt hat für seine Ostpolitik den Friedensnobelpreis erhalten - die spezielle Ostpolitik der Manuela Schwesig indes ist alles andere als preisverdächtig."/yyzz/DP/he