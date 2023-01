Pressestimme: 'Volksstimme' zum verfehlten Wohnungsbauziel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum verfehlten Wohnungsbauziel:

"Natürlich ist es nichts geworden mit 400 000 neugebauten Wohnungen pro Jahr in Deutschland. Bauministerin Klara Geywitz serviert dafür eine Begründung, die jede Wirtschaftsbranche gern mitnotieren wird: verschlechterte Rahmenbedingungen durch Ukraine-Krieg, der zu steigenden Zinsen und Lieferengpässen führt. Höhere Gewalt also. Die Ministerin verschweigt geflissentlich, dass das Ziel schon unerreichbar war, als sie es zum Ampel-Start verkündete. Knapp 300 000 Wohnungen von 2021 stellten schon eine Höchstmarke im langjährigen Schnitt dar. Noch ein Viertel mehr ließ sich nicht draufpacken. Die Baulandpreise haben sich seit 2003 fast verdoppelt, die Preise für Wohngebäude sind von 2010 bis 2021 um gut 40 Prozent gestiegen. Die Politik hat hilflos zugesehen, statt Wohnungsbau in Größenordnungen zu fördern. Das neue Wolkenkuckucksheim zu errichten, war eine bewusste Täuschung der Leute - mit Krieg oder ohne."/be/DP/nas