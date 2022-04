Pressestimme: 'Volksstimme' zur Corona-Kehrtwende von Karl Lauterbach

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur Corona-Kehrtwende von Karl Lauterbach

Der jüngste Corona-Schlingerkurs von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist unsäglich. Erst am Montag beschlossen die Gesundheitsminister den Wegfall der Corona-Isolationspflicht. Damit verbunden war das fatale Signal, dass Corona ausgestanden ist. Diesen Eindruck erweckten ausgerechnet diejenigen, die seit Monaten vor dem Virus warnen. Vor allem Oberwarner Lauterbach, der plötzlich als Verharmloser in der Kritik stand.

Es lässt ernsthaft an der Eignung Lauterbachs in seinem Amt zweifeln, dass er damit nicht gerechnet haben will. Als er nun doch seinen Fehler bemerkte, machte der SPD-Mann nur einen Tag später die Rolle rückwärts. In einer Talkshow und per Twitter, was ein merkwürdiges Verständnis politischer Kommunikation dokumentiert.

Lauterbachs Entscheidungen wirken willkürlich, er macht die Menschen kirre. Das schier unfassbare Hin und Her untergräbt jegliches Vertrauen in die Corona-Politik. So wird leichtfertig Glaubwürdigkeit verspielt. Unglaublich!/kkü/DP/zb