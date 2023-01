Pressestimme: 'Volksstimme' zur deutschen Verteidigungskraft

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur deutschen Verteidigungskraft:

"Der neue Chef oder die neue Chefin im Verteidigungsressort bräuchte einen Zauberstab. Es ist so viel zu verändern in der Bundeswehr , dass mit irdischen Mitteln hier kaum etwas machbar zu sein scheint. Immerhin gibt es mit dem Sondervermögen, dem Tarnhaushalt von 100 Milliarden Euro, eine finanzielle Basis für den Umbau der Streitkräfte. Die waren seit Beginn des Jahrtausends auf Auslandseinsätze getrimmt, später der Wehrpflicht entlehnt und zum familienfreundlichen Arbeitgeber gemacht worden. Nunmehr soll die Bundeswehr Deutschland und Europa in offener Feldschlacht vor potentiellen Gegnern, vorzugsweise Russland, verteidigen können. Dafür hapert es an funktionsfähiger Ausrüstung. Es ist ein Treppenwitz: Da setzten weltweit 20 Staaten auf Leopard-2-Panzer, auch andere Raubtier-Modelle sind international begehrt. Nur in Deutschland kommen Panzer wegen Defekten oft nicht aus der Garage."/kkü/DP/men