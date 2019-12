Pressestimme: 'Volksstimme' zur Drohpolitik von Kim Jong Un

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Drohpolitik von Kim Jong Un:

"Eines hat Diktator Kim Jong Un mit seinen neuerlichen Atomtest-Drohungen erreicht, was er gewiss nicht wollte. Die zivilisierten Groß- und Mittelmächte Japan, China und Südkorea um Nordkorea versuchen ihren Streit untereinander zu begraben. Ihnen ist eine Allianz gegen das unberechenbare Regime in Pjöngjang wichtiger. 50 Kilometer nur liegt Südkoreas Hauptstadt Seoul vom Norden entfernt, atombestückte Raketen wären eine existenzielle Gefahr für die Metropole und das ganze Land. Das Staaten-Trio hat sich auch gefunden, weil die Hoffnungen auf einen Verhandlungserfolg zwischen den USA und Nordkorea verpufft sind. Die Aufwertung Kims durch US-Präsident Donald Trump war ein Schuss in den Ofen. Selbst Nordkoreas letzter Fürsprecher China ist offenbar nicht in der Lage, Pjöngjang ausreichend zu zügeln. Deshalb können die Sanktionsschrauben nicht gelockert werden. Bitter, dass die notleidende Bevölkerung dabei für ihren Diktator büßen muss."/yyzz/DP/nas