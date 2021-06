Pressestimme: 'Volksstimme' zur EM-Auftaktniederlage Deutschlands

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zur EM-Auftaktniederlage Deutschlands:

"Gegen den Weltmeister, seit Jahren eingespielt und mit herausragenden Fußballern ausgestattet, durch ein Eigentor zu verlieren, ist keine Schande. Das 0:1 gegen Frankreich war aber nicht nur die erste Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft in einem EM-Auftaktmatch überhaupt, es war auch der Beweis dafür, dass es - trotz aller Euphorie im Vorfeld - noch viele Baustellen gibt. Und ob die in kürzester Zeit behoben werden können, ist fraglich. Vor allem mangelt es in der Offensive an Durchschlagskraft. Bei ihren bisherigen Triumphen hatte die DFB-Elf fast immer einen klassischen Mittelstürmer. Jetzt nicht mehr. Und in der Torschützenliste der vergangenen Bundesliga-Saison findet man auf den ersten sechs Plätzen niemanden mit deutschem Pass. Andererseits ist das DFB-Team als Turniermannschaft bekannt und immer in der Lage, über sich hinauszuwachsen - vom blamablen WM-Abschneiden 2018 in Russland einmal abgesehen."/yyzz/DP/he