Pressestimme: 'Volksstimme' zur Fahndung nach Estlands Regierungschefin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Fahndung nach Estlands Regierungschefin:

"Die schrille Debatte über die Nato-Beistandspflicht wird vom Kreml sofort mit einem Fahndungsaufruf nach Kaja Kallas flankiert. Eine scharfe Warnung an die estnische Regierungschefin als eine der hartnäckigsten Gegnerinnen des russischen Regimes. Estland ist der nördlichste Staat im Baltikum, der weichsten Stelle der westlichen Allianz. Fast ein Viertel der Einwohner sind Russen. Loyal im Frieden, aber auch im Kriegsfall? Sollte sich die Kreml-Führung das Baltikum einverleiben wollen, könnte Estland die erste Stoßrichtung sein. Aber wollen die Russen das überhaupt? Auch ihre Kapazitäten sind endlich. Abgesehen von den ethnischen Russen würden die Balten einen Partisanenkrieg entfachen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis in die 1950er Jahre hinein wurde die Rote Armee nicht mit den Kämpfern in den Wäldern fertig. Wladimir Putin und seine Paladine hoffen vielmehr auf ihre psychologische Kriegsführung, um nackte Angst im Baltikum zu verbreiten."/yyzz/DP/he