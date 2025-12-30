|
30.12.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Volksstimme' zur Kontaktgebühr in Arztpraxen
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Kontaktgebühr in Arztpraxen:
"Eine Kontaktgebühr von vier Euro beim Arzt wäre für die Mehrheit der Patienten wohl verkraftbar. Hinter die Behauptung, dass eine solche Gebühr sinnvoll wäre, ist aber ein dickes Fragezeichen zu setzen. Eine Extra-Gebühr wäre auch bei sozialer Staffelung ungerecht. Für Geringverdiener würde sie zusätzliche Hürden schaffen und so potenziell wichtige Diagnosen verhindern. Besserverdiener dagegen schert die Zahlung kaum. Dasselbe gilt in ähnlicher Weise für eine Notaufnahmegebühr oder höhere Zuzahlungen für Klinikaufenthalte. Tatsächlich sinnvoll ist dagegen der Vorstoß, telefonische oder digitale Lotsen vor den Arzt- oder Klinikbesuch zu schalten. Diese müssen aber schneller, treffsicherer und serviceorientierter werden als die jetzige 116 117. Unabhängig davon liegen die wirklich großen Kostentreiber im Gesundheitssektor woanders: Sparpotenzial böten vor allem mehr ambulante Behandlungen, noch immer aber hakt es an der Verzahnung von Kliniken und Praxen."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.