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17.04.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Volksstimme' zur Linken-Spitze
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Linken-Spitze:
"Luigi Pantisano ist ein Mann aus dem Westen, wie er für die Quote in der Parteispitze mit der Ost-Frau Ines Schwerdtner gebraucht wird, er stammt aus der Arbeiterklasse und hat - und zunehmend wichtiger - einen Migrationshintergrund. Denn damit vertritt Pantisano die Gruppe, die den größten Anteil am rasanten Aufstieg der Linken hat. Er selbst will mit der Linken als "organisierter Klassenpartei" zu neuen Ufern aufbrechen. Für viele neue Linke wird die Partei als Instrument gesehen, um einen legitimierten Zusammenschluss gegen Israel zu formen. So hat der niedersächsische Landesverband jüngst beschlossen, gegen den "heute real existierenden Zionismus" vorzugehen. Da muss der Klassenkampf wohl warten."/yyzz/DP/he
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