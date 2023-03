Pressestimme: 'Volksstimme' zur Marathonsitzung der Ampel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Marathonsitzung der Ampel:

"Am Wollen liegt's nicht, dass die Spitzen der Ampel-Koalition einen neuen Verhandlungsrekord brauchten, um einen gemeinsamen Regierungskurs zu suchen. Wer seit Sonntagabend geschlagene 30 Stunden um die Verkehrswende ringt, um den Abschied von Gas- und Ölheizungen im Speziellen und um den Klimaschutz im Allgemeinen, der weiß: Hier geht's um alles - und das nur drei Wochen nach der Harmonie-Klausur auf Schloss Meseberg. Scholz' SPD, Habecks Grüne und Lindners FDP schauen weiter in den tiefen Abgrund des Koalitionsbruchs und stemmen sich verzweifelt gegen den Absturz. Dass der Chef gestern zwischendurch "sogar sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse" ankündigte, klang freilich mehr nach Zweckoptimismus als Überzeugung. Denn der gemeinsame Wille zur Regierungsmacht hat 2021 zwar gereicht, um ein Ampelbündnis zu schmieden. Er reicht 2023 aber nicht mehr aus, um aus dem "Wollen" auch ein "Können" zu machen. In Berlin regieren Partner miteinander, die schon aus ideologischen Gründen nicht zusammengehören."/kkü/DP/he