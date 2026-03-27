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27.03.2026 05:35:39
Pressestimme: 'Volksstimme' zur Mehrwertsteuer-Debatte
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Mehrwertsteuer-Debatte:
"Die Entschiedenheit mit der Koalitionspolitiker - namentlich der SPD - eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ablehnen, hat viel Heuchlerisches an sich. Denn dass die Debatte richtig hochkocht, zeigt doch nur, dass die Parteigremien diese Variante der Geldbeschaffung längst nicht abgewählt haben. Wenn beispielsweise CSU-Chef Markus Söder an der Familienkrankenversicherung klebt, dann geht es um die Konservierung von gesellschaftlichen Mustern aus Bayern vor 50 Jahren. Passend dazu soll in der kommenden Woche die Reformkommission Gesundheit ihre Vorschläge auf den Tisch legen. Je mehr Sprengstoff für die schwarz-rote Koalition darin enthalten ist, umso heftiger wird auch die Diskussion um die Mehrwertsteuer werden. Die Ausrede für die Parteien ist einfach: Es ging eben nicht anders."/DP/jha
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