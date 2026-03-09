09.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Volksstimme' zur Wahl in Baden-Württemberg

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Wahl in Baden-Württemberg

Zwischen Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt liegen einige Hundert Kilometer - und politisch sogar Welten. Lässt sich aus dem Ausgang der gestrigen Landtagswahl im Ländle dennoch etwas für die Wahl am 6. September ableiten? Gewiss wird es zwischen Arendsee und Zeitz kein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Christdemokraten und Grünen geben. Aber diese Landtagswahl hat politische Trends verstetigt. Einmal mehr gilt: Auf den Spitzenkandidaten kommt es an. Cem Özdemir holte die Grünen aus dem Tief - ohne Amts-, aber mit Promibonus. Für Sachsen-Anhalt bedeutet das wohl soviel: Das Rennen um Platz 1 ist noch keineswegs gelaufen. Im Amt des Ministerpräsidenten kann Sven Schulze jetzt einen Kompetenzvorsprung aufbauen. Gelingt ihm das, wird es einen heißen Wahlkampf-Endspurt geben. CDU-Kandidat Hagel wirkte hier in den letzten Tagen recht unsouverän. Das mag auch an seiner Unerfahrenheit gelegen haben. Und ein Ulrich Siegmund machte zuletzt bei Gegenwind ebenso Fehler./yyzz/DP/mis

