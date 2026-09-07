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07.09.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Volksstimme' zur Wahl in Sachsen-Anhalt
MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur Wahl in Sachsen-Anhalt
Die AfD feiert einen historischen Erfolg. "Ich fange jetzt erst richtig an", hatte Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zum Wahlkampf-Abschluss in Magdeburg gesagt. Was das konkret bedeutet, werden die nächsten Tage zeigen. Die seit 2002 regierende CDU stürzt dramatisch ab. Auch wegen massiver Kompetenzverluste. Im Wahlkampf fehlten Kampfgeist, Biss und der unbedingte Siegeswille. Die Union war im Landtagswahlkampf kein Team. Es fehlte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dazu kam scharfer Gegenwind aus Berlin. Der unbeliebte Bundeskanzler Friedrich wurde bei den wenigen Auftritten in Sachsen-Anhalt vor der Bevölkerung geradezu versteckt. Und kurz vor der Landtagswahl wurde dann auch noch der Richtungsstreit in der Union neu entfacht. Die Gretchenfrage dabei: Sollte sich eine CDU-geführte Minderheitsregierung von der Linken tolerieren lassen? In diesem Punkt ist die Landes-CDU gespalten. Die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt wird nun vor allem eines - sehr kompliziert./yyzz/DP/zb
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