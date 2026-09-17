Pressestimme: 'Volkstimme' zu CDU-Solidarität mit Merz

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volkstimme" zu CDU-Solidarität mit Merz:

"Einer für alle - alle für einen. In einem Akt selbstloser Aufopferung haben die Ministerpräsidenten der CDU einen festen Schutzwall um ihren Bundeskanzler herum errichtet. In der Stunde höchster Not soll dieser Vertrauensbeweis für Friedrich Merz alle Unkenrufe über einen Kanzlersturz verstummen lassen. Der Schirm ist dazu gedacht, die hitzige Stimmung vor den Wahlen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern etwas abzukühlen. Sollte bis zum Wochenende etwas bei der vorschnell verkündeten Spritpreis-Senkung passieren, könnte das Merz und der Union sogar ein kleines Zwischenhoch bescheren. Schmiert die CDU aber wie erwartet vor allem an der Küste ab, wird Merz wieder Mode sein. Weil keine Schutzmauer ersetzen kann, was dem Regierungschef fehlt - ein echter Draht zu den Regierten."/yyzz/DP/men