28.10.2025 06:19:38

Pressestimme/'Washington Post': Anerkennung Nordkoreas als Atommacht wäre Fehler

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump würde sich auf seiner aktuellen Asien-Reise eigenen Worten zufolge auch gerne mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Dazu schreibt die US-Zeitung "Washington Post":

"Dies ist nicht dasselbe Nordkorea, das Trump in seiner ersten Amtszeit erlebte. Das Arsenal des Landes an Atomsprengköpfen ist laut der (unabhängigen US-Organisation für Waffenkontrolle) Arms Control Association auf rund 50 angewachsen. Pjöngjang verfügt über genügend spaltbares Material, um jedes Jahr mehrere weitere Atomwaffen zu produzieren. Zudem verfügt Nordkorea mittlerweile über mehrere Interkontinentalraketen, die jeden Ort auf dem US-Festland erreichen können.(...) Kim will, dass Nordkorea als Atommacht anerkannt wird. (...) Ein solch großes Zugeständnis wäre ein Fehler.(...)

Trump erreichte mit seinem ungewöhnlichen diplomatischen Stil eine Waffenruhe in Gaza und die Freilassung der 20 lebenden israelischen Geiseln. Er konnte zudem die Nato-Verbündeten der USA zu höheren Verteidigungsausgaben bewegen. Gespräche mit Kim erfordern Ziele und rote Linien: Kim davon zu überzeugen, seine nuklearen Ambitionen aufzugeben, die Verbündeten Amerikas auf einer Linie zu halten und weiterhin bereit zu sein, von einem schlechten Abkommen Abstand zu nehmen."/aae/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen