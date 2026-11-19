NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.11.2026 07:04:39
Pressestimme/'Washington Post': KI-Exportbeschränkungen machen die USA sicherer
WASHINGTON (dpa-AFX) - Zu den neuen Exporteinschränkungen für hochmoderne KI-Chips, die die US-Regierung diese Woche im Zuge der Affäre um NVIDIA-Gründer Jensen Huang verhängt hat, schreibt die "Washington Post":
"Jensen Huang vertrat jahrelang die Ansicht, dass der beste Weg für Amerika, das Wettrennen um Künstliche Intelligenz zu gewinnen, darin bestehe, den Rest der Welt von US-Technologie abhängig zu machen. Diesen Ansatz hat Präsident Donald Trump diese Woche verworfen.
Die am Montag angekündigten Exportkontrollen (...) machen sich eine andere Theorie zu eigen: Amerika ist sicherer, wenn China keinen Zugriff auf die leistungsfähigste US-Technologie erhält - selbst wenn die Zugangsbeschränkungen US-Unternehmen Umsatz und Marktanteile kosten.
Der abgesetzte Nvidia-Chef war der Ansicht, dass wirtschaftliche Sicherheit zur nationalen Sicherheit beitrage: Wenn man US-Chips, Infrastruktur, Modelle und Anwendungen weltweit verkaufe, würden andere Länder auf der US-Technologie aufbauen. (...) Die neuen Regeln gehen dagegen davon aus, dass Amerika besser dasteht, wenn es auf bestimmte Kunden verzichtet."/jv/DP/zb
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