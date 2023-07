Pressestimme/'Washington Post': Putin darf die Welternährung nicht gefährden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zum anstehenden Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg, bei dem es auch um die Zukunft des Getreideabkommens gehen soll, schreibt die "Washington Post" am Mittwoch:

"Einige der 54 afrikanischen Länder sind durch den Ausstieg Russlands aus dem Schwarzmeer-Getreideabkommen besonders gefährdet, da sie abhängig von Lieferungen aus der Ukraine sind. (Russlands Präsident Wladimir) Putin bot am Montag die - wie er es nannte - "Zusicherung" an, dass Russland ausbleibende ukrainische Lieferungen entweder zu kommerziellen Bedingungen oder in einigen Fällen kostenlos (...) ausgleichen werde. Putin sagt, Russland werde in diesem Jahr eine Rekordgetreideernte einfahren. Wenn das so ist, könnte das Land eine begrenzte Menge ukrainischen Getreides ersetzen, aber es hätte immer noch nicht die erforderlichen Kapazitäten, um (die fehlenden Lieferungen) vollständig auszugleichen. (...)

Afrikanische Staaten, die am meisten unter einer von Putin verursachten Lebensmittelknappheit leiden würden, verfügen über einen echten diplomatischen Einfluss. Russland hat sich vom Rest Europas und einem Großteil der restlichen Welt entfremdet und braucht alle Freunde, die es bekommen kann. Afrikanische Entscheidungsträger sollten dies bedenken - und Moskau klarmachen, dass Freunde nicht die Welternährung gefährden dürfen."/alz/DP/zb