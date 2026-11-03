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03.11.2026 08:55:38

Pressestimme: 'Washington Post' zu Inflation könnte Republikaner Midterms kosten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wählerinnen und Wähler in den USA stimmen am Dienstag über die künftige Zusammensetzung ihres Parlaments in Washington ab. Dazu schreibt die "Washington Post":

"Die Demokraten gelten als Favoriten, am Dienstag die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu gewinnen und haben eine echte Chance, auch den Senat zu erobern. Vor allem die anhaltende Inflation erklärt, warum die regierenden Republikaner nicht mehr Anerkennung erhalten für Wirtschaftswachstum, niedrige Arbeitslosigkeit, Deregulierung, Kursgewinne an den Börsen und Kapitalinvestitionen auf historischem Niveau. (...)

(US-Präsident Donald) Trump hat zum Preisanstieg beigetragen - durch unnötige Zölle, ein übereifriges Vorgehen gegen Einwanderer und den Iran-Krieg, der die Energiekosten in die Höhe getrieben hat. (...) Eine wirksame Agenda zur Senkung der Lebenshaltungskosten würde staatlich geschaffene Hindernisse beseitigen: Zölle abschaffen, die importierte Waren und Produktionsmittel verteuern. Sichere Grenzen aufrechterhalten und gleichzeitig legale Wege für Arbeitskräfte erweitern, die in der Landwirtschaft, in Fabriken und auf Baustellen benötigt werden. (...)

Die richtige Reaktion des Weißen Hauses auf schlechte Ergebnisse bei den Zwischenwahlen wäre es, die Amerikaner durch steigende Produktivität - statt durch Protektionismus oder staatliche Zuwendungen - reicher werden zu lassen."/alz/DP/mis

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