Pressestimme: 'Weser-Kurier' über die Bund-Länder-Verhandlungen

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" über die Bund-Länder-Verhandlungen:

"Und da steht fest: Mit dem "Tiki-Taka" hat Söder recht. Mit der "Ampel" davor nicht. In Wahrheit kicken Bund und Länder den Ball, so oft und so rasch, dass dem Publikum draußen im Land Hören und Sehen vergeht. Und aller Überblick obendrein. Das mag geschickt sein. Klug ist es nicht. Zum einen warten am Spielfeldrand schon jene, die ihren Profit aus Verunsicherung und Ängsten ziehen wollen - die AfD und andere Extremisten vorneweg. Zum anderen und wichtigeren aber verlangt die Regierung den Bürgern gerade in einem fort ab, vernünftig zu sein und vorausschauend. Da wäre es an der Zeit, sie selbst gäben endlich ein gutes Beispiel."/kkü/DP/he