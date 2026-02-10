10.02.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger:

"Bis auf vereinzelte Modellprojekte hat sich eine Arbeitspflicht für Leistungsempfänger nicht durchgesetzt, obwohl sie längst rechtlich möglich ist. Das hat Gründe. Eine solche Pflicht hat sich stets als unwirtschaftlich und wenig effektiv erwiesen. Manchmal muss man erkennen, dass solche Vorschläge nicht hilfreich sind. Es lohnt sich einfach nicht, dreimal hintereinander mit dem Kopf mit Anlauf gegen dieselbe Wand zu rennen. Was weiterhelfen könnte, ist die Pflicht, verlässlich Termine im Jobcenter und Weiterbildungsangebote zu absolvieren und Anreize, auch kleine Jobs anzunehmen."/DP/jha

