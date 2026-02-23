|
23.02.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Bundespräsidentenwahl
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Bundespräsidentenwahl:
"Nach 77 Jahren und einem Dutzend Bundespräsidenten wäre es höchste Zeit, endlich mal eine Frau in das höchste Staatsamt zu wählen. Doch ob das am Ende so kommen wird, ist noch nicht ausgemacht. Das hängt damit zusammen, dass sich derzeit in Unionskreisen keine Kandidatin wirklich aufdrängt. Wenn es am Ende doch wieder ein Mann werden sollte, ist das auch halb so wild. Entscheidend ist, eine Persönlichkeit zu nominieren, die aufgrund ihrer Kompetenz, ihrer natürlichen Autorität und hohen Integrität weite Teile der Bevölkerung überzeugend vertreten kann."/DP/jha
