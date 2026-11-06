Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Debatte um Migrationshintergründe

BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zu Debatte um Migrationshintergründe

Zuwanderer aus der Ukraine oder Russland ticken politisch anders als sehr gut organisierte Gruppen meist arabischer Herkunft, die zuletzt auf unterschiedlichen Demonstrationen zu beobachten waren. Propalästinensische Aktivisten nutzen nicht nur die Gen-Z-Proteste, um die aufgeheizte Stimmung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Insofern hilft allein der Verweis auf einen Migrationshintergrund, der oft keiner mehr ist, nicht weiter. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt wäre gut beraten, entweder die Tatverdächtigen konkreter zu bezeichnen oder aber auf solche Zuschreibungen zu verzichten. Sie helfen keinen Schritt weiter und stellen stattdessen viele unbeteiligte junge Menschen unter Generalverdacht./yyzz/DP/zb