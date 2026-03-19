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19.03.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu den Spritpreisen
BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zu den Spritpreisen
Alle Forderungen, jetzt über Steuersenkungen für sinkende Preise zu sorgen, sind nicht hilfreich. Das liegt am "Rakete-Feder-Effekt", der an den Tankstellen mit unschöner Regelmäßigkeit zu beobachten ist. Das bedeutet: Die Preise schießen wie eine Rakete in die Höhe, sinken aber leicht wie eine Feder wieder zu Boden. Eine Steuersenkung würde dazu führen, dass die Mineralölkonzerne noch ein zweites Mal kräftig Kasse machen können. Deshalb dürfte es erheblich mehr bringen, dass die Kartellbehörden den Konzernen künftig ganz genau auf die Finger schauen./yyzz/DP/zb
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