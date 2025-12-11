|
11.12.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Katherina Reiche
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Katherina Reiche:
"Wirtschaftsministerin Katherina Reiche versteht sich zunehmend als das neoliberale Gewissen der Bundesregierung und mischt sich in Themen ein, die außerhalb ihrer eigentlichen Ressortverantwortung liegen. Opposition innerhalb der Regierung zu spielen, geht auf Dauer nicht gut. Das hat das Schicksal der Ampel-Koalition gezeigt. Daher wäre die ungelenk agierende Ministerin gut beraten, sich auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu konzentrieren, statt sich auf sozialpolitischen Spielfeldern zu tummeln."/yyzz/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.