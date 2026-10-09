Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Koalition

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Koalition:

"Nun hat die Koalition die Chance, ein halbes Jahr lang ohne Rücksicht auf Landtagswahlen durchregieren zu können. Das könnte der Regierung Merz ein wenig Luft verschaffen, die Reformen auf den Weg zu bringen und Wirkung entfalten zu lassen. Erstmals nach fünf Jahren kommt Deutschland wieder aus der wirtschaftlichen Stagnation heraus - auch dank des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz sowie der Bereichsausnahme für Verteidigung. Nicht auszudenken, wo Deutschland heute stünde, wenn nicht die zahlreichen Störfaktoren von außen - angefangen von Trumps Zollpolitik über die kriegs- und krisenbedingt hohen Energiepreise bis zum Niedrigwasser auf dem Rhein - hinzugekommen wären. Im Moment laufen sehr viele Dinge gegen Deutschland. Aber auch das kann sich schnell ändern."/yyzz/DP/nas