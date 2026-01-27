|
27.01.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Recht auf Teilzeit
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Recht auf Teilzeit
"Der Vorschlag der CDU-Mittelstandsvereinigung, das Recht auf Teilzeit einzuschränken, gehört nicht auf einen Parteitag, er gehört in den Papierkorb. Und zwar sofort, weil die Grundannahme des Wirtschaftsflügels der Partei, Teilzeit diene in größerem Umfang der Befriedigung von Freizeitinteressen, kompletter Unfug ist. Schon die Wortwahl 'Lifestyle-Freizeit' ist ein Faustschlag ins Gesicht aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich täglich abhetzen, um ihre Kinder nach der Arbeit pünktlich von der Kita oder aus der Schule abzuholen oder um pflegebedürftige Elternteile zu betreuen. Das ist kein Lifestyle, das nennt man Fürsorge."/yyzz/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.