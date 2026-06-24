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24.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Rentenkommission
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Rentenkommission:
"Der Kommission ist wirklich etwas Erstaunliches gelungen. Sie hat - einstimmig - ein ausgewogenes Gesamtpaket vorgelegt, mit dem einerseits für künftige Generationen eine ordentliche Rente abgesichert wird, andererseits auch die Beiträge stabil bleiben könnten. Das funktioniert aber nur, wenn man tatsächlich an allen beschriebenen Stellschrauben dreht und sich nicht nur die jeweiligen Rosinen herauspickt. Das Schicksal der Gesundheitskommission kann da als warnendes Beispiel dienen. Insofern sollten sich die Politiker davor hüten, die Empfehlungen der Experten jetzt zu zerreden."/DP/jha
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