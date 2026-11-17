BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu SPD-Spitze:

"Eine Parteispitze, die nicht in die Arbeit der Bundesregierung eingebunden ist, birgt immer das Risiko, dass sich dort eine Art Nebenherrschaft etabliert. Das könnte für zusätzliche Störgeräusche in der bereits angeschlagenen Koalition sorgen und ist ein gefährliches Spiel (...) Insofern spricht sehr viel dafür, zumindest eine Hälfte einer künftigen Doppelspitze in einem Regierungsamt zu haben. So könnte es am Ende wieder auf Lars Klingbeil als Parteichef hinauslaufen. Das wäre im Sinne einer funktionierenden Regierungskoalition. Denn von etwaigen Neuwahlen beim Platzen der Koalition dürfte derzeit alleine die AfD profitieren. Das kann in der SPD niemand wollen."/yyzz/DP/stw