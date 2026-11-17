|
17.11.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu SPD-Spitze
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu SPD-Spitze:
"Eine Parteispitze, die nicht in die Arbeit der Bundesregierung eingebunden ist, birgt immer das Risiko, dass sich dort eine Art Nebenherrschaft etabliert. Das könnte für zusätzliche Störgeräusche in der bereits angeschlagenen Koalition sorgen und ist ein gefährliches Spiel (...) Insofern spricht sehr viel dafür, zumindest eine Hälfte einer künftigen Doppelspitze in einem Regierungsamt zu haben. So könnte es am Ende wieder auf Lars Klingbeil als Parteichef hinauslaufen. Das wäre im Sinne einer funktionierenden Regierungskoalition. Denn von etwaigen Neuwahlen beim Platzen der Koalition dürfte derzeit alleine die AfD profitieren. Das kann in der SPD niemand wollen."/yyzz/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.