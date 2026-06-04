04.06.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu UN-Sicherheitsrat

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu UN-Sicherheitsrat:

"Es ist fraglich, welche Bedeutung der Sicherheitsrat heute noch hat. In allen gegenwärtigen Krisen hat das Gremium völlig versagt. Das liegt vor allem daran, dass dort die Vetomächte USA, Russland und China ihre eigenen Interessen wahrnehmen und sich um eine regelbasierte Weltordnung wenig kümmern. Für den ohnehin nicht erfolgsverwöhnten Bundeskanzler Friedrich Merz und seinen Außenminister Johann Wadephul ist die gescheiterte Kandidatur in erster Linie eine peinliche PR-Schlappe. Auf einen wirklichen Verlust an internationalem Einfluss deutet das Ergebnis allerdings nicht hin. Dazu ist der Wirkungsgrad eines nicht ständigen Mitglieds im Weltsicherheitsrat viel zu begrenzt."/yyzz/DP/he

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