Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Zinsentscheidung der EZB

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Zinsentscheidung der EZB:

"Der EZB bleibt nicht viel übrig. An ihrem Kurs muss sie schon deshalb festhalten, weil die Teuerungen kein kurzfristiges Phänomen sein dürften. Der Fachkräftemangel treibt die Löhne hoch, die Energiekosten dürften auf einem höheren Niveau bleiben. Und außerdem müssen die Unternehmen weiter in die Zukunft investieren. Money for nothing? Geschenktes Geld? Das scheint vorerst vorbei zu sein."/al/DP/he