Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Iran-Krieg

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zum Iran-Krieg:

"Deutschland und seine europäischen Verbündeten sind gut beraten, sich weiter konsequent aus diesem Angriffskrieg herauszuhalten. Eine Beteiligung der Bundeswehr zum Beispiel an Minensuchaktionen in der Straße von Hormus, die von der EU-Mission "Aspides" gedeckt wäre, kann es erst geben, wenn die Waffen im Nahen Osten endgültig schweigen."/yyzz/DP/men