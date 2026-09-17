17.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Tankrabatt

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" zum Tankrabatt:

"Bei aller - auch durch extreme Parteien - geschürten "Benzinwut" sollte allerdings nie aus den Augen verloren werden, wem die Verbraucher die hohen Energiepreise wirklich zu verdanken haben. Das ist nicht Bundeskanzler Friedrich Merz, so unbeliebt er auch sein mag. Das sind die Autokraten dieser Welt von Wladimir Putin bis Donald Trump. Die haben in der Ukraine oder im Iran skrupellos Kriege vom Zaun gebrochen, die gegenwärtig dazu führen, dass die Preise für Öl in die Höhe schießen. Diesen Zusammenhang wollen die Zündler um Wagenknecht, Weidel und Co. allerdings nicht wahrhaben. Die Wähler sollten sie allerdings mit dieser durchsichtigen Masche nicht so einfach durchkommen lassen."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen