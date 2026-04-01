01.04.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Lage der FDP

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Lage der FDP:

"Offenbar wird die Luft in der demokratischen Mitte dünner, weil die Parteien an den Rändern auch im Westen immer stärker werden. Die FDP droht, dabei als kleinste Partei unter die Räder zu kommen. Das wäre eigentlich schade. Denn egal, wie man zu den Liberalen steht: Neben den im Kern staatsgläubigen Parteien CDU/CSU, SPD und Grünen wäre eine demokratische Stimme, die den Übergriffen eines hyperaktiven Staats mit einer gesunden Skepsis entgegentritt, dringend erforderlich. Gebraucht wird allerdings nicht diese FDP, gebraucht wird eine bessere FDP."/yyzz/DP/he

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