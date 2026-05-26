|
26.05.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Steuerreform
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Steuerreform:
"Worauf auch immer man sich einigt: Die Regierung täte nach all dem Gerede über Leistung gut daran, die hart arbeitende Mehrheit der Bevölkerung zu entlasten. Aktuell schützt sie vor allem wohlhabende Steuerfüchse und ihre Bestrebungen, das eigene Vermögen am zahnlosen Steuersystem vorbeizumanövrieren. Die Steuerreform kann nur erfolgreich sein, wenn sie einkommensstarke Menschen mehr in die soziale Verantwortung nimmt."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.