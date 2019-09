Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Scholz/Haushalt

MÜNSTER (dpa-AFX) - 'Westfälische Nachrichten' zu Scholz/Haushalt

Die Stunde der Wahrheit kommt.. spätestens dann, wenn die Kosten für die Klimawende in Rechnung gestellt werden müssen. Und dabei wird es nicht um "Peanuts" gehen. Und auch eine Grundrente gibt es nicht zum Nulltarif. Mit der schwarzen Null im Gepäck kann sich Olaf Scholz einmal mehr ins rechte Licht rücken - als seriöser und solider Bundesminister mit Anspruch auf den SPD-Vorsitz. Der Haushalt 2020 beinhaltet indes eine Zäsur. Diese oder die kommende Bundesregierung wird viel Geld in die Hand nehmen müssen, um nachhaltig in das Projekt Deutschland zu investieren. Die schwarze Null ist gewiss ein schönes Aushängeschild - aber kein Selbstzweck./yyzz/DP/zb