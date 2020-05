Pressestimme: 'Westfalen-Blatt' zu Corona

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Westfalen-Blatt" zu Corona:

"Neueste Daten liefern den Vorsichtigen wie den Forschen in der Corona-Krise neue Argumente. Hier die Studie des Virologen Christian Drosten, wonach Kinder die gleiche Virenlast tragen wie Erwachsene - was Schul- und Kitaöffnungen riskanter machen könnte. Dort die desaströsen Zahlen vom Arbeitsmarkt: mehr als 10 Millionen Kurzarbeiter und ein Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte zeigen, wie ernst die Lage ist. Zweite Infektionswelle oder Kollaps der Wirtschaft - welches Risiko ist größer? Die eine richtige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Doch wir können nicht auf Dauer im Stillstand verharren, ohne dass Not und Elend erheblich anschwellen. Der Druck also wächst, Konzepte zu entwickeln, die über längere, ja lange Zeit ein Leben mit dem Virus erträglich machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sollte dabei als entschlossene Antreiberin dieses Prozesses agieren."