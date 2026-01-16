Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Bundeswehrsoldaten/Grönland

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Bundeswehrsoldaten/Grönland:

"Die sechs Nato-Staaten setzen damit den Annexionsplänen-Plänen Donald Trumps und seiner America-First-Ideologie ein weiteres Zeichen europäischer Geschlossenheit und Solidarität entgegen. Zudem soll der Militäreinsatz eine doppelte Botschaft über den Atlantik senden: Europa ist bereit, noch mehr Verantwortung in der Nato zu übernehmen - und: Die USA und ihre Verbündeten haben auch im arktischen Raum

gemeinsame Sicherheitsinteressen, die zu wahren Aufgabe aller ist. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass sich Trump dadurch von seinem Vorhaben abbringen lässt. Klar ist: Wenn sich die USA Grönland einverleiben wollen, kann sie niemand daran hindern. Das weiß Trump, das wissen die Grönländer, die Dänen und auch alle anderen Europäer. Dennoch ist es richtig und geboten, nichts unversucht zu verlassen, um den US-Präsidenten von seinen wahnwitzigen Plänen abzubringen. Zu viel steht auf dem Spiel. Annektiert Trump Grönland, ist nicht nur die Nato am Ende. Dann ist die Welt geopolitisch eine andere."