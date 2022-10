Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Buschmann/Lauterbach/Corona

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Buschmann/Lauterbach/Corona:

"Angesichts der weltpolitischen Krisenlage macht es Mut, dass zumindest mit Blick auf Corona die Vorhersagen für die dunkle Jahreszeit so positiv sind wie noch nie in der Pandemie. Justizminister Buschmann stellt sogar das Ende aller Beschränkungen für das Frühjahr in Aussicht. Selbst Gesundheitsminister Lauterbach verkündet gute Botschaften und verspricht, eine neue Welle im Griff zu haben. Spricht da tatsächlich der "oberste Mahner der Nation"? Aufgrund harscher Kritik beginnt Lauterbach endlich damit, eine Kehrtwende zu vollziehen. Im Frühjahr noch beschwor er eine "Killervariante" im Herbst herauf. Jetzt schließt er diese aus und verzichtet auf Alarmismus. Es wurde höchste Zeit, dass Lauterbach verbal abrüstet. Der SPD-Politiker hat offenbar gemerkt, dass er mit hysterischen Warnungen vor allem an seinem eigenen Stuhl sägt. (.) Die Länder müssen jetzt über schärfere Corona-Beschränkungen entscheiden, ohne vom Bund Richtwerte erhalten zu haben. Das darf nicht zu einem ständigen Schwarzer-Peter-Spiel führen."/yyzz/DP/he