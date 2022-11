Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu G7-Außenministertreffen

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu G7-Außenministertreffen:

"Ist das G7-Außenministertreffen in Münster ein überflüssiges Mega-Event? Nein. Es ist eine große Chance. In Deutschland hat die Wahl von dezentralen Orten, von denen aus man Politik formt, eine lange Tradition. Schon die Weimarer Republik wurde bewusst abseits von Berlin begründet - damals voller Hoffnung, die klassisch-humanistische Aura der Goethestadt würde einen Wandel begründen. Auch Münster hat das besondere Potenzial, mit seiner positiven Geschichte des Westfälischen Friedens als Neubeginn in kritischen Zeiten zu inspirieren. Wie außergewöhnlich im Schatten des Ukraine-Kriegs die Weltlage ist, zeigt eine Zahl: Treffen sich die G7-Außenminister im Normalfall zwei Mal im Jahr, kommen sie nun bereits zum zehnten Mal zusammen. Ihre Aufgabe ist gerade vor allem Krisenmanagement. Doch die G7 hat eine viel tiefere Funktion. Die Mitglieder sehen sich als Wertepartner, als Motor für eine lebenswertere Welt."/yyzz/DP/nas