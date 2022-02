Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu 2G im Einzelhandel

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu 2G im Einzelhandel:

"Es ist eingetreten, was zu erwarten war: In mehreren Bundesländern wurde 2G bereits gekippt, die Regel wird bundesweit unterschiedlich angewendet. Dass Landesregierungen noch immer daran festhalten, dürfte auch daran liegen, dass sie mit der Abschaffung eingestehen würden, dass die Einführung ein Fehler war. Die nächste Bund-Länder-Runde muss also eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Rechtlich gleicht 2G eh einem Lotteriespiel; die Gerichte entscheiden mal so, mal so. Mit "Augenmaß" bei der Pandemiebekämpfung, wozu sich inzwischen sogar Bayerns Ministerpräsident Söder verpflichtet fühlt, hat das jedenfalls schon lange nichts mehr zu tun."/yyzz/DP/he