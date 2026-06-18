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18.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Bundesbank-Studie
WIESBADEN (dpa-AFX) - Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Bundesbank-Studie:
Deutschland wirkt mit dem Beharren auf Bargeld auf den ersten Blick als rückständige Nation, die den Zug der Zeit verpasst hat. Doch das ist Unsinn. Denn Bargeld hat unbestreitbar verschiedene Vorteile, wie Verbraucherschützer betonen: Wer Scheine und Münzen nutzt, hinterlässt keine digitalen Spuren und vermeidet das Speichern von Kaufgewohnheiten und Bewegungsprofilen. Zudem funktioniert Bargeld auch bei miesen Internetverbindungen und technischen Störungen. Ferner erleichtern Scheine und Münzen die Übersicht über die eigenen Ausgaben. Wichtig ist darüber hinaus, dass Bargeld unabhängig von Bankkonto, Bonität und technischer Ausstattung sicherstellt, dass alle Menschen im Alltag einkaufen können./yyzz/DP/stk
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