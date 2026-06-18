18.06.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Bundesbank-Studie

WIESBADEN (dpa-AFX) - Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Bundesbank-Studie:

Deutschland wirkt mit dem Beharren auf Bargeld auf den ersten Blick als rückständige Nation, die den Zug der Zeit verpasst hat. Doch das ist Unsinn. Denn Bargeld hat unbestreitbar verschiedene Vorteile, wie Verbraucherschützer betonen: Wer Scheine und Münzen nutzt, hinterlässt keine digitalen Spuren und vermeidet das Speichern von Kaufgewohnheiten und Bewegungsprofilen. Zudem funktioniert Bargeld auch bei miesen Internetverbindungen und technischen Störungen. Ferner erleichtern Scheine und Münzen die Übersicht über die eigenen Ausgaben. Wichtig ist darüber hinaus, dass Bargeld unabhängig von Bankkonto, Bonität und technischer Ausstattung sicherstellt, dass alle Menschen im Alltag einkaufen können./yyzz/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen