Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu den Angriffen auf Rettungskräfte

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu den Angriffen auf Rettungskräfte:

"Bereits 2017 hat der Gesetzgeber härtere Strafen für Angriffe auf Rettungskräfte eingeführt. Das war ein erster Schritt, denn harte Strafen können abschreckend wirken. Und sie zeigen die hohe Bedeutung der Arbeit derjenigen auf, die täglich für unsere Gesellschaft ihr Leben riskieren. Viel wichtiger ist allerdings, dass diese Strafen auch angewendet und durchgesetzt werden. Und das möglichst zeitnah nach der Tat - angesichts des überlasteten deutschen Justizsystems ein schier unmögliches Vorhaben. Zudem die Beweisführung in solchen Fällen häufig schwierig ist, angesichts der unübersichtlichen Situationen, bei denen Rettungskräfte und Polizei anrücken. Und auch, weil sie eben in einer solchen Situation mit ihrer Arbeit beschäftigt sind. Deshalb wäre die flächendeckende Einführung von Bodycams für alle Einsatz- und Rettungskräfte in Deutschland ein wichtiger Schritt."/yyzz/DP/he