Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Korruptionsranking

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Korruptionsranking:

"Nun die schlechte Nachricht: Deutschland ruht sich offenbar zu sehr auf seinen bisherigen Errungenschaften aus und tritt mittlerweile auf der Stelle. Beispiele gefällig? Der Cum-Ex-Skandal offenbarte einen bemerkenswerten Hamburger Nadelstreifen-Filz, in dem sich Banker, Finanzbeamte und Politiker gefährlich nahe kamen. So nahe, dass es der heutige Kanzler Olaf Scholz am liebsten vergessen würde. Die Masken- und die Aserbaidschan-Affäre zeigten ihrerseits auf erschreckende Art, auf wessen Gehaltsliste mancher deutsche Bundestagsabgeordnete nebenbei noch steht. Da hilft nur eins: konsequente politische Hygiene der Parteien. Noch heute sitzen übrigens zwei Parlamentarier mit auffälliger Nähe zum autokratischen aserbaidschanischen Regime im Bundestag. Es gibt also noch viel zu tun."/yyzz/DP/he