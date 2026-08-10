10.08.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Niedrigwasser und Lkw-Fahrverbot

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Niedrigwasser und Lkw-Fahrverbot:

"Das zeitweise Aussetzen des Lkw-Fahrverbots an Sonntagen ist vertretbar, um die ärgsten Auswirkungen der extremen Niedrigwasserlage abzumildern. Aber angesichts der vorgeschriebenen Ruhezeiten und des Mangels an Fahrern wird dieser Schritt nur wenig Entlastung bringen. Immerhin wird damit politische Aktivität symbolisiert. Am Anfang einer politischen Reaktion muss aber die Erkenntnis stehen, dass das Niedrigwasser kein zufälliges Wetterphänomen ist, sondern eine Folge des fortschreitenden Klimawandels. Dementsprechend muss die Politik alles daran setzen, die Infrastruktur widerstandsfähiger zu machen. Parallel geht es darum, das Tempo des Klimawandels zu drosseln. Die weitgehende Tatenlosigkeit nach den Dürrejahren 2018 und 2022 darf sich nicht wiederholen."/yyzz/DP/he

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