06.11.2026 05:34:43

Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Pflegereform

WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu Pflegereform

Die Pflegeversicherung steuert auf ein Milliardendefizit zu, welches durch notwendige Schritte wie die höhere Beitragsbemessungsgrenze nicht nachhaltig gedeckt werden kann. Deshalb ist die aktuelle Pflegereform nur eine kurzfristige Notoperation, nicht aber eine nachhaltige Therapie. Diese muss nun die eingesetzte Expertenkommission ausarbeiten. Dabei wird auch ein Risikoausgleich mit der privaten Pflegeversicherung, die sich ihre Klientel aussuchen kann, geprüft werden müssen. Bei der anstehenden Therapie des Pflegesystems darf es keine Tabus geben./yyzz/DP/zb

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