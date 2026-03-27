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27.03.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Spritpreis-Paket
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Spritpreis-Paket:
"Die beiden Instrumente - Begrenzung der täglichen Preiserhöhungen und Stärkung der Missbrauchsaufsicht - werden kurzfristig kaum Entlastung bringen. So könnten Tankstellen den Kraftstoffpreis vorsichtshalber täglich sogar etwas höher ansetzen, als es notwendig wäre, um mehr Spielraum zu haben. Verbraucher werden mit der neuen Tankregel allenfalls die Preise besser vergleichen können, aber eine nachhaltige Preissenkung wird damit nicht angestoßen. Dass Mineralölkonzerne künftig drastische Preissteigerungen begründen müssen, ist ein positiver, erster Schritt. Ein entscheidender Schritt wäre jedoch die Entflechtung der dominierenden Mineralölkonzerne, um mehr Wettbewerb zu ermöglichen."/yyzz/DP/men
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