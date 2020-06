Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Wirecard

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Wirecard:

"Die Luftbuchung von 1,9 Milliarden Euro ließ den Hoffnungsträger an die Wand fahren. Die Wirtschaftsprüfer vermuten Täuschungsabsicht, Wirecard einen Milliardenbetrug. Das gibt viel Arbeit für Anwälte. Wer auch immer recht hat, auch die Finanzaufsicht ist in Erklärungsnot, wie dieser Totalschaden unter ihren Augen möglich gewesen ist. Immerhin steht Wirecard seit einem Jahr wegen möglicher Bilanzmanipulationen in der Kritik. Die ohnehin beschauliche Aktienkultur ist empfindlich getroffen worden. Wenn mitten im wichtigsten deutschen Aktienindex ein derartiger Crash möglich ist, woran sollen die Anleger dann noch glauben?"